Bursalı turizmcilerin Kuveyt çıkarması - Son Dakika
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Bursalı turizmcilerin Kuveyt çıkarması

7 saat önce

Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Kuveyt'e giden Bursalı otel, hastane ve acente sahipleri, Arap meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Bursalı turizmcilerin Kuveyt çıkarması, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Kuveyt'e giden Bursalı otel, hastane ve acente sahipleri, Arap meslektaşlarıyla bir araya geldi. B2B formatında gerçekleşen iş görüşmelerinde Bursa'nın Arap turistler açısından taşıdığı değerler öne çıkartıldı.


Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki turist sayısını artırmak için de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bursa'da hizmet veren otel, hastane ve acente sahipleri, Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'yle birlikte' planladığı yeni bir organizasyon ile Kuveyt'te 2 günlük tanıtım gezisi gerçekleştirdi. Kuveyt'teki temaslar çerçevesinde sabah saatlerinde Arap acenteleri ziyaret eden Bursa ekibi, öğleden sonra ise Millennium Hotel&Convention Centre Kuwait'te yine Kuveytli meslektaşlarıyla B2B formatında görüşmeler yaptı. 2 günlük program sonunda, Bursa'nın turizm potansiyelini artırmaya yönelik planlanan etkinliklere katılan Kuveytli turizm yatırımcıları için gala yemeği verildi.


Kuveyt temaslarında Bursa'yı, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Koordinatörü Anıl Bayık ile yatırımcılar temsil etti. Bursa'nın Kuveyt tanıtımına, Türkiye'nin Kuveyt Ticaret Müşaviri Atilla Uğur Başbuğ da katıldı.


Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, Kuveytli turizmcilere yönelik verilen gala yemeğinde yaptığı konuşmada, Bursa'nın 'Arap turistler açısından'taşıdığı zenginliklere işaret etti. Şehrin İstanbul'a 1.5 saatlik kara yolu mesafesinde bulunduğunu, Yenişehir Havaalanı sebebiyle 45 dakika uzaklıktaki lokasyonacharter seferlerinin yapılabildiğini, ulaşım imkanlarının alternatifli olduğunu ifade eden Bayhan, "Bursa, 5 yıldızlı oteller ile çok sayıda modern sağlık kuruluşlarını bünyesinde barındırıyor. Tarihi, doğası ve aktivite imkanlarıyla muazzam tatil bölgesiyiz. Yine şehir merkezimizde,çokça modern alışveriş merkeziile dünya markalarına kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Yarım saat mesafe ile Uludağ'a çıkıp, yine yarım saat mesafe ile Mudanya ve Trilye gibi sahil şeridinde unutulmayacak anlar yaşayabiliyorsunuz" dedi.


Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, Kuveytlileri Bursa'da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek, gösterilen ilgi sebebiyle yetkililere teşekkür etti. - BURSA

Kuveyt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:24 Kaynak: İHA
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