Bursalı umrecilerden Kabe'de deprem duası - Son Dakika

Bursalı umrecilerden Kabe'de deprem duası
22 dakika önce
Bursa'dan umreye giden kafile Kabe'de depremzedeler için dua etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
Bursa'dan umreye giden kafile Kabe'de depremzedeler için dua etti.
Elazığ ve Malatya'yı vuran 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki deprem Bursa'dan Kabe'ye giden umrecileri de hüzünlendirdi. Bursalı umreciler Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikten sonra depremzedeler için dua etti.
Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Bursalı umreciler memleketimizin büyük afetlerden korunması için Allahü Tealaya dua ettiler. - BURSA
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