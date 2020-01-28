Bursalı umrecilerden Kabe'de deprem duası - Son Dakika
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Bursalı umrecilerden Kabe'de deprem duası

22 dakika önce

Bursa'dan umreye giden kafile Kabe'de depremzedeler için dua etti.

Bursalı umrecilerden Kabe'de deprem duası, System.String[]

Bursa'dan umreye giden kafile Kabe'de depremzedeler için dua etti.


Elazığ ve Malatya'yı vuran 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki deprem Bursa'dan Kabe'ye giden umrecileri de hüzünlendirdi. Bursalı umreciler Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikten sonra depremzedeler için dua etti.


Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Bursalı umreciler memleketimizin büyük afetlerden korunması için Allahü Tealaya dua ettiler. - BURSA

Malatya, Deprem, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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