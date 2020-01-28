Bursalı umrecilerden Kabe'de deprem duası - Son Dakika

Bursa'dan umreye giden kafile Kabe'de depremzedeler için dua etti.



Elazığ ve Malatya'yı vuran 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki deprem Bursa'dan Kabe'ye giden umrecileri de hüzünlendirdi. Bursalı umreciler Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikten sonra depremzedeler için dua etti.



Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Bursalı umreciler memleketimizin büyük afetlerden korunması için Allahü Tealaya dua ettiler. - BURSA