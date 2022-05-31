Bursalı ünlü dağcı: "Uludağ'ın zirvesi bilinen zirveden 5 metre daha yüksek"

Bursalı dağcı İsmet Şentürk, Uludağ'ın zirvesi olarak bilinen 2 bin 543 metre yükseklikteki Uludağ Tepe'nin gerçek zirve olmadığını iddia etti. Uludağ Dağcılık Kulübü kurucularından olan Şentürk daha önce 3 kez GPS ile ölçümledikleri Karataş Tepe'nin bilinen zirveden 5 metre yüksek olduğunu; 2 bin 548 metre ile en yüksek noktanın Karataş Tepe olduğunu belirtti.

Ömrünün büyük bir bölümünü Uludağ'ın saklı kalmış güzelliklerini ortaya çıkarmakla geçiren dağcı İsmet Şentürk Uludağ ile ilgili bilinmeyen bir özelliği daha ortaya çıkardı. Geçtiğimiz günlerde 24 saatini zirvede tek başına geçirip o anları dakika dakika kaydeden usta dağcı; Mayıs ayı ile birlikte erimeye başlayan Uludağ'ın buz tutan göllerine tek başına girip serinledi. Halen buz kalıplarının durduğu göllerin bazı bölümlerinde yürüyen Şentürk, eriyen bölgelerde de yüzmeyi tercih etti. Uludağ'ın zirvesinde sıcaklığın eksi 5 dereceye düştüğü geceyi tek başına geçiren usta dağcı; güneşin batmasından tan yerinin ağarmasına kadar Uludağ'ın efsanevi manzarasını da kayda aldı.

"GERÇEK ZİRVE 2 BİN 548 METRE"

Karların kısmen eridiği zirvede tek başına yaptığı 3 saatlik yürüyüşün ardından Uludağ Tepe olarak bilinen 2 bin 543 metre yükseklikteki zirveye ulaşan Şentürk, bulunduğu tepenin hemen karşısındaki Karataş Tepe'nin gerçek zirve olduğunu iddia etti. Şentürk "Karataş Tepe'nin 2011 yılında 3 kez GPS ile ölçümünü yaptık. Karataş Tepe mevcut zirve olarak bilinen Uludağ Tepe'den 5 metre daha yüksek, buradan Harita Genel Müdürlüğüne duyuralım" dedi.

(İHA)