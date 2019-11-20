Son Dakika Haberleri: Bursalı ünlü iş adamı tutuklandı
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Bursalı ünlü iş adamı tutuklandı

6 saat önce

Bursa'da Yüksekoba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Halil Özyürek tutuklandı.

Bursalı ünlü iş adamı tutuklandı, System.String[]

Bursa'da Yüksekoba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Halil Özyürek tutuklandı.


Millet Mahallesi, Yunuseli ve Hasanağa bölgesinde çok sayıda konut projesi bulunan inşaat firması bir süredir projelerini durdurdu. Maket üzerinden sözleşmelerle konut alan çok sayıda kişi Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bursaspor'da daha önce yöneticilik yapan Özyürek, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 48 müşteki ve Özyürek mahkemede ifade verdi. Duruşmanın ardından mahkeme heyeti, Özyürek'in tutuklanmasına, kardeşi Murat Özyürek hakkında ise yakalama kararı çıkarttı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
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