Bursalı üreticiler Rusya’da ürünlerini sergileyecek

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) tarafından gerçekleştirilen UR-GE projesi kapsamında, Eylül ayının son haftası Rusya'da gerçekleştirilecek olan sektörel fuarda ürünlerini sergileyecek.