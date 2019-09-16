Son Dakika Haberleri: Bursalı üreticiler Rusya’da ürünlerini sergileyecek
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Bursalı üreticiler Rusya’da ürünlerini sergileyecek

20 dakika önce

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) tarafından gerçekleştirilen UR-GE projesi kapsamında, Eylül ayının son haftası Rusya'da gerçekleştirilecek olan sektörel fuarda ürünlerini sergileyecek.

Bursalı üreticiler Rusya’da ürünlerini sergileyecek, System.String[]

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) tarafından gerçekleştirilen UR-GE projesi kapsamında, Eylül ayının son haftası Rusya'da gerçekleştirilecek olan sektörel fuarda ürünlerini sergileyecek.

Eylül, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:10 
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