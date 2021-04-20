Bursalı üreticilere 200 milyon lira hibe verilecek - Son Dakika

Bursalı üreticilere 200 milyon lira hibe verilecek

20.04.2021 11:56
Bursalı üreticilere 200 milyon lira hibe verilecek, System.String[]

Bursa'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun 10'uncu başvuru çağrısına, "et, süt ve meyve-sebze işleme-pazarlama" "hayvancılık" sektörlerinden rekor düzeyde başvuru geldi.

Bursa'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun 10'uncu başvuru çağrısına, "et, süt ve meyve-sebze işleme-pazarlama" "hayvancılık" sektörlerinden rekor düzeyde başvuru geldi. Rekor başvuru sonucu bu dönem üreticiye 200 milyon lira hibe dağıtılacağı açıklandı.

Başvuru yapılan projelerin toplam bedeli 460 milyon lira olurken, bu paranın 200 milyon lirası hibe olarak üreticiye dağıtılacak.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç, "Hayvansal üretim sektörü ve işleme-pazarlama sektörü için hibe desteği vereceğimizi duyurduk. Bu kapsamda pandemi şartları altında, vatandaşımızın mağdur olmaması için başvuru sürelerini de uzattık. Bu ay içerisinde başvurusu sürecini tamamladığımız çağrı ilanı kapsamında hem genel olarak Türkiye'de, hem de Bursa'da pandemiye rağmen rekor düzeyde proje başvurusu aldık. Sanayi ve tarım kenti olan Bursa; özellikle işleme-pazarlama sektöründe en yoğun talebin olduğu şehirler arasında ikinci sırada yer aldı" diye konuştu.

Bilal Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü: "10. çağrı ilanı başvuru döneminde 57 adet proje başvurusu aldık. Bu projelerin toplam uygun harcamaları 396 milyon lira. Kurumumuzdan destek talebi yaklaşık 164 milyon liradır. Hayvancılık sektöründen 23 adet proje başvurusu kabul ettik. Bu projelerin toplam uygun harcama tutarı 63,5 milyon lira olup kurumumuzdan talep edilen destek miktarı 33 milyon liradır. İl Koordinatörlüğü olarak bütün sektörlerden başvurusunu kabul ettiğimiz toplam 80 proje ile başvuru çağrı dönemini kapattık. Başvurusunu kabul ettiğimiz bütün projelerin uygun harcama bedelleri 460 milyon lira olup, kurumumuzdan Bursa ili için talep edilen toplam hibe tutarı yaklaşık 200 milyon liradır. Bu başvuruların hayata geçmesiyle birlikte ilimize 47 adet Meyve-Sebze İşleme ve Soğuk Hava Deposu, 3 adet Süt İşleme, 5 adet Süt Toplama,1 adet Kırmızı Et Kesimhane, 1 adet Su Ürünleri İşleme, 9 Süt Hayvancılığı, 13 Besi Hayvancılığı, 1 adet Hindi Kümesi projesi kazandıracağız" - BURSA

Bursalı üreticilere 200 milyon lira hibe verilecek

Bilal Tunç, Tarım, Bursa, TKDK, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursalı üreticilere 200 milyon lira hibe verilecek - Son Dakika Ekonomi


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