Bursalı vatandaş karşısına geçmek için canını hiçe sayarak metro hattına girdi... O anlar kamerada - Son Dakika
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Bursalı vatandaş karşısına geçmek için canını hiçe sayarak metro hattına girdi... O anlar kamerada

05.08.2022 20:02

Bursalı vatandaş karşısına geçmek için canını hiçe sayarak metro hattına girdi.

Bursalı vatandaş karşısına geçmek için canını hiçe sayarak metro hattına girdi... O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da bir kişi yolun karşısına geçmek için canını hiçe sayarak metro hattına girdi. O anlarda metronun gelmemesi büyük bir faciayı önledi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, yolun karşısına geçmek için akıl almaz bir yöntem seçti. Araçların yoğun olduğu İzmir Yolu Caddesi'nden karşıya geçti ve direkleri aşarak metro hattına girdi. Şahıs tekrar anayoldan karşıya geçti. O anlar cep telefon kameralarına yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursalı vatandaş karşısına geçmek için canını hiçe sayarak metro hattına girdi... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursalı vatandaş karşısına geçmek için canını hiçe sayarak metro hattına girdi... O anlar kamerada - Son Dakika
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