Son Dakika Haberleri: Bursalı vekillerden Minik Zeynep'e ziyaret
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Bursalı vekillerden Minik Zeynep'e ziyaret

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavisi için yakından ilgilendiği; halk arasında "beyincik erimesi" olarak bilinen NCL hastası Bursalı minik Zeynep'i AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Refik Özen ziyaret etti.

Bursalı vekillerden Minik Zeynep'e ziyaret, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavisi için yakından ilgilendiği; halk arasında "beyincik erimesi" olarak bilinen NCL hastası Bursalı minik Zeynep'i AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Refik Özen ziyaret etti.


AK Parti Bursa Millet Vekili Mustafa Esgin ve Refik Özen Türkiye'de 70 kişide görülen, TİP2 türü ise sadece 7 kişide bulunan hastalığın tedavisi için Ankara'da bulunan Sargın ailesini ziyaret etti.


Tedavisine başlanan Zeynep ile yakından ilgilenen vekiller, süreç hakkında da bilgi aldı. - BURSA

Mustafa Esgin, Refik Özen, AK Parti, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:34 Kaynak: İHA
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