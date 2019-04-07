Bursalı Vosvos Tutkunları Otizme Dikkat Çekti
15 dakika önce
Bursa Otizm Derneği ile Vosgarage 16 grubu otizm farkındalık günü kapsamında bir araya gelerek rengarenk Vosvoslarla şehir turu attı.
Bursa
Otizm Derneği ile Vosgarage 16 grubu otizm farkındalık günü kapsamında bir araya gelerek rengarenk Vosvoslarla şehir turu attı.
Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Bursa Otizm Derneği'nin düzenlediği etkinliğe Vosgarage 16 grubu da destek verdi. Birbirinden renkli araçlarıyla Beşevler
Meydanına gelen Vosvos tutkunları, otizmli çocuklar ve aileleriyle buluştu. Araçlarını süsleyen tutkunlar, otizme dikkat çekmek için Beşevler'den Heykel'e şehir turu attı.
Sosyal sorumluluk projelerinde destek vermeye çalıştıklarını ve bu yıl ikincisini düzenlediklerini etkinliğe katıldıklarını belirten Vosgarage 16 grubu üyeleri, "Bursa Otizm Derneği ile beraber geçen sene başlatmış olduğumuz etkinliği geleneksel hale getirmek istiyoruz. Emeği geçen ve bugün burada bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:10 Kaynak: İHA
Akbük Koyu'nda Ağaç Katliamı! Manzarayı Gören Şaşkına Döndü
Fatih'te Can Pazarı; Kazada Küçük Kız Arabadan Uçtu, 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü
Son Dakika! AK Parti'den İstanbul İçin Yeni Başvuru
Ankara İl Seçim Kurulu'ndan AK Parti'nin Ankara Talebine Ret