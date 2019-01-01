Son Dakika Haberleri: Bursalılar 2019'a Yıldız Tilbe ile 'Merhaba' Dedi

Bursalılar 2019'a Yıldız Tilbe ile 'Merhaba' Dedi

1 saat önce

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Bursalılara unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Bursalılara unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, yılbaşı gecesi Jolly Joker Bursa sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Gece yarısına dakikalar kala sahneye çıkan sevilen sanatçı, kendine has yorumuyla seslendirdiği şarkılarıyla dinleyicilerini selamlarken, saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise yeni yılı sevenleriyle birlikte kutladı. Hayırlu uğurlu olsun yeni yılınız, sevgi dolu, ümit dolu olsun diyen ünlü sanatçı, daha sonra hareketli parçalarıyla konsere gelenleri coşturdu. Bursalılar, Yıldız Tilbe'nin de danslarıyla birlikte doyasıya eğlenirken, unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:38 Kaynak: DHA

Bursa, Yıldız Tilbe, Güncel
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