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Bursalılar afetler konusuna bilgilendirildi

1 saat önce

Bursalılar afetler konusuna bilgilendirildiBURSA - Bursa'da, arama kurtarma ekipleri, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 20. yıl dönümünde stant açıp, vatandaşları afetler konusunda bilgilendirdi.

Bursalılar afetler konusuna bilgilendirildi
BURSA - Bursa'da, arama kurtarma ekipleri, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 20. yıl dönümünde stant açıp, vatandaşları afetler konusunda bilgilendirdi.
Kent Meydanı'nda AFAD, AKUT, BAKUT, İHH, BUSKİ, jandarma ve çeşitli arama kurtarma ve sivil toplum ekipleri stant açtı. Stantlarda arama kurtarmada kullanılan malzemeleri tanıtan ekipler, halkı afetler hakkında bilgilendirdi. Stantları tek tek gezen Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy ve gönüllüler, 'Afetlere hazır ol' yazılı pankartın arkasında fotoğraf çektirdi.
Bu hafta boyunca faaliyetlerin devam edeceğini belirten Bursa İl Afet Müdür Vekili Yalçın Mumcu, "Bugün, 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Marmara depreminin 20. yıl dönümüdür. İnsanlara afeti anlatmak, unutmamaları adına halkımızla beraber olmak ve afetlere hazırlık konusunda yapılacakları anlatmak için buradayız. Bursa'da bulunan arama kurtarma ekipleri, sivil toplum ekipleriyle beraber Kent Meydanı'nda toplandık. Bu hafta boyunca bütün aktiviteler devam edecek. Yarın ilçeler dolaşılacak. Eğitim merkezimiz hizmetlerine devam ediyor. İnsanları afetlere karşı hafta boyunca bilgilendireceğiz" şeklinde konuştu.
Marmara, Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:47 Kaynak: İHA
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