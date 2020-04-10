Bursalılar akaryakıt istasyonlarına akın etti - Son Dakika

Bursa dahil 31 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın etti.

İçişleri Bakanlığınca bu gece saat 24.00'den itibaren 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar Bursa dahil 31 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bunun üzerine vatandaşlar marketlerde birşey bulamayınca akaryakıt istasyonlarına akın etti. Trafikte bir anda uzun araç kuyrukları oluştu.

(İHA)