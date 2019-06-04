Bursalılar bayram namazında camileri doldurdu

Bursalılar, Ramazan bayramı namazını kılmak için başta Ulu Cami olmak üzere birçok camiyi doldurdu.

Bursalılar, Ramazan bayramı namazını kılmak için başta Ulu Cami olmak üzere birçok camiyi doldurdu.



Ramazan ayının sona ermesiyle vatandaşlar bayram namazını kılmak için başta Ulu Cami olmak üzere birçok camiyi doldurdu. Binlerce Bursalı, dualar eşliğinde tekbirler getirerek bayramın coşkusunu yaşadı. Okunan hutbede kardeşlik ve dostluk mesajı verilirken, dargın ve küs olanların bayram gününde barışması gerektiğine değinildi.



Namazın ardından camilerden çıkan vatandaşlar bayramlaştıktan sonra evlerinin yolunu tuttu. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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