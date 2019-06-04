Son Dakika Haberleri: Bursalılar bayram namazında camileri doldurdu
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Bursalılar bayram namazında camileri doldurdu

1 saat önce

Bursalılar, Ramazan bayramı namazını kılmak için başta Ulu Cami olmak üzere birçok camiyi doldurdu.

Bursalılar bayram namazında camileri doldurdu, System.String[]
Bursalılar, Ramazan bayramı namazını kılmak için başta Ulu Cami olmak üzere birçok camiyi doldurdu.

Ramazan ayının sona ermesiyle vatandaşlar bayram namazını kılmak için başta Ulu Cami olmak üzere birçok camiyi doldurdu. Binlerce Bursalı, dualar eşliğinde tekbirler getirerek bayramın coşkusunu yaşadı. Okunan hutbede kardeşlik ve dostluk mesajı verilirken, dargın ve küs olanların bayram gününde barışması gerektiğine değinildi.

Namazın ardından camilerden çıkan vatandaşlar bayramlaştıktan sonra evlerinin yolunu tuttu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:26 Kaynak: İHA
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