Bursalılar benzinliklere akın etti - Son Dakika

Bursalılar benzinliklere akın etti
6 saat önce
Bursalılar benzinliklere akın etti Bursa dahil 31 ilde getirilen sokağa çıkma yasağı sonucu vatandaşlar benzinliklere akın etti.
Bursalılar benzinliklere akın etti
BURSA - Bursa dahil 31 ilde getirilen sokağa çıkma yasağı sonucu vatandaşlar benzinliklere akın etti.
İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar Bursa dahil 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bunun üzerine vatandaşlar marketlerde birşey bulamayınca benzniliklere akın etti. Trafikte bir anda uzun araç kuyrukları oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:00 Kaynak: İHA
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