Bursalılar burada nefes alacak - Son Dakika

Bursalılar burada nefes alacak

Osmangazi Belediyesi, Uludağ'ın eteklerinde 42 bin dönümlük alana, bünyesinde 38 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş parkurları ile doğa ve macera parklarının yer alacağı yeşil hat oluşturuyor.

Osmangazi Belediyesi, Uludağ'ın eteklerinde 42 bin dönümlük alana, bünyesinde 38 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş parkurları ile doğa ve macera parklarının yer alacağı yeşil hat oluşturuyor.

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Bursa'ya her alanda sayısız kalıcı yatırımı kazandıran Osmangazi Belediyesi, şimdi de şehrin yeni akciğerleri olacak hayat alanını hizmete sunmaya hazırlanıyor. Uludağ Yolu'nda yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Tarihi İnkaya Çınarı'nın yakınındaki İnkaya Mesire Yeri, Osmangazi Belediyesi'nin çalışmalarıyla yeniden düzenleniyor. Toplam 42 bin dönümlük alanda gerçekleştirilecek proje çerçevesinde yapılacak bisiklet ve yürüyüş parkurlarının yanı sıra macera ve oyun parkları doğaseverlerin vazgeçilmez adresi olacak.


İnkaya Mesire Yeri'nde başlayan çalışmaları inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bütün Bursa'ya hitap eden yeni bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İnkaya'nın havası ve doğal manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin gözde yerlerinden biri olduğunu ifade eden Dündar, "Bu doğal güzellikten vatandaşlarımızın daha iyi faydalanmasını istiyoruz. İnkaya Mesire Alanı'nda, gençlerin ve kendini genç hissedenlerin spor yapabileceği, dinlenebileceği, şehrin stresinden uzaklaşıp vakit geçirebileceği bir mekan oluşturuyoruz. 42 bin dönümlük alanda, yürüyüş parkurları, bisiklet yollarıyla vatandaşların spor yapmasına imkan sağlayan projenin çalışmalarını başlattık. Şu anda çevre düzenlemesi ve bisiklet yollarının yapımı devam ediyor. İnşallah, bu projemizi kısa sürede bitirerek, Bursa'mıza doğal ortam içinde güzel bir mekan kazandıracağız" dedi.


İnkaya Mesire Yeri'nde yapımına başlanan macera parkında, 3 bin 700 metre akıcı bisiklet parkuru, 25 bin metre tepe iniş parkuru, 1100 metre yürüyüş yolu, 190 metre masal yolu, 200 metre zipline, 700 metrekare çocuk bisiklet parkı, 800 metrekare küçük tümsekli parkur, 1200 metrekare büyük tümsekli parkur, 2 bin metrekare oyun ve egzersiz alanı, 200 metrekare kaya tırmanışı ve ip yürüyüşü, 700 metrekare çocuk oyun alanı yer alacak.


Bunların yanı sıra mesire yerine gelecek vatandaşlar için kır lokantası, ibadethane, çeşme, kameriye, yağmur barınağı, hela ve otopark yapılacak. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursalılar burada nefes alacak - Son Dakika
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