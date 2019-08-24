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Bursalılar dikkat

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin en büyük toplu ulaşım projesi Bursaray'da kapasiteyi yüzde 60 çıkartacak çalışmalara hız verdi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin en büyük toplu ulaşım projesi Bursaray'da kapasiteyi yüzde 60 çıkartacak çalışmalara hız verdi. Yeni sinyalizasyon sistemiyle bekleme süresi 2 dakikaya düşeceği çalışmalar kapsamında seferler bu akşam 21.30 itibariyle sonlandırılacak.


Yeni sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle BURULAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Yolcu kapasitesini yüzde 60 arttıracak ve bekleme süresini düşürecek sinyalizasyon çalışmalarının devam etmesi nedeniyle 24 Ağustos Cumartesi günü BursaRay işletimi Acemler- Şehreküstü istasyonları arasında 21.30'da sonlandırılacaktır. Kapalı olan istasyonlar arasında işletim otobüsler aktarmalı olacaktır. Emek/Üniversite yönünden gelecek olan yolcular Acemler istasyonunda, Kestel/Arabayatağı istasyonundan gelecek yolcular ise Şehreküstü istasyonunda otobüslere ücretsiz aktarma yapabilirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi. - BURSA

BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOP TAŞ İŞL SAN AŞ, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şehreküstü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:17 Kaynak: İHA
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