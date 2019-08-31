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Bursalılar dikkat

3 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin en büyük toplu ulaşım projesi Bursaray'da kapasiteyi yüzde 60'a çıkartacak çalışmalara hızla devam ediyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin en büyük toplu ulaşım projesi Bursaray'da kapasiteyi yüzde 60'a çıkartacak çalışmalara hızla devam ediyor. Yarın sabah bazı istasyonlarda seferlerler saat 09: 00'da başlayacak.


Yeni sinyalizasyon çalışmaları sebebiyle BURULAŞ tarafından yapılan açıklamada, "1 Eylül 2019 Pazar günü Paşaçiftliği, Sırameşeler, Kültürpark, Merinos ve Osmangazi istasyonlarında metro seferleri kapasite arttırım sebebiyle sabah saat 09: 00'da başlayacak. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi. - BURSA

BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOP TAŞ İŞL SAN AŞ, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sabah, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:44 Kaynak: İHA
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