Bursalılar evinde kaldı Büyükşehir tüm şehri yeniledi - Son Dakika

Bursalılar evinde kaldı Büyükşehir tüm şehri yeniledi

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde getirilen sokağa çıkma yasakları kapsamında harekete geçen ve bugüne kadar yaklaşık 70 bin ton asfaltı zeminle buluşturarak yıpranan Bursa caddelerine hayat veren Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle...

Bursalılar evinde kaldı Büyükşehir tüm şehri yeniledi, System.String[]

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde getirilen sokağa çıkma yasakları kapsamında harekete geçen ve bugüne kadar yaklaşık 70 bin ton asfaltı zeminle buluşturarak yıpranan Bursa caddelerine hayat veren Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle uygulanan kısıtlama kapsamında ise 4 farklı noktada büyük çapta yenileme çalışması başlattı.


4 ana hatta yoğun çalışma


Bursa Büyükşehir Belediyesi, ülkeleri felç eden ve alınan tedbirler nedeniyle Türkiye'de azalma eğilimine giren korona virüs nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasaklarını değerlendirmeye devam ediyor. Kısıtlamaların başladığı ilk andan itibaren Mudanya Kavşağı ile Korupark arasındaki yaklaşık 7 kilometrelik hatta eski yolu sökerek yerine sıfırdan yeni asfalt döken Büyükşehir Belediyesi, ardından Sıcaksu-Acemler arasındaki gidip-geliş istikametlerinde de benzer uygulamaları gerçekleştirdi. Asfalt kaplama mesaisinin yanında İpekçilik, Muradiye ve Hamzabey gibi bölgeler ile Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve İnegöl ilçelerinin muhtelif noktalarında parke ve bordür faaliyetlerine hız kazandıran Büyükşehir Belediyesi, son olarak 4 güne bağlanan sokağa çıkma yasağında ise Merinos Parkı önü ile Gökdere Kavşağı ve Vakıf Kavşağı ile Otosansit Kavşağı arasını, Namazgah ve İpekçilik caddelerindeki kazı dolgu ve asfalt hazırlık yatırımlarını gündemine aldı. Sözkonusu hatlar ile birlikte merkez Yeşil, Hamzabey ve Hürriyet ile Kestel-Bursa ve İnegöl- Mimarsinan caddelerinde de düzenleme çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hızlandırıldı.


20 bin ton asfalt, yollarla buluşuyor


Büyükşehir Belediyesi'nin mesaisi kapsamında Bursa'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle getirilen ve hafta sonu tatiliyle birleştirilen 4 günlük sokak kısıtlaması nedeniyle 20 bin ton sıcak asfalt dökülecek. Daha önce yapılan mesailerle birlikte Korupark istikametinden Merinos'a kadar gelen yeni asfalt yol, buradan Gökdere Bulvarı'na kadar uzatılacak. Aynı şekilde Yakın Çevre Yolu'nda Vakıf Kavşağı ile Otosansit Kavşağı arasında kalan bölüm de ekonomik ömrünü tamamlamış eski yollardan arındırılarak, sıfırdan asfalt ile tanışacak. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekip ve ekipmanlarıyla birlikte 7/24 esasıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Namazgah ve İpekçilik caddeleri ile Kestel-Bursa ve İnegöl-Mimarsinan caddelerinde yürütülen parke bordür ve asfalt hazırlık çalışmaları son bularak, bu bölgeler de konforlu ulaşım imkanına kavuşacak. - BURSA

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 11:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursalılar evinde kaldı Büyükşehir tüm şehri yeniledi - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti "Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz! Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu 5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen "Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor         
17:35
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı         
17:35
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum         
17:23
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu         
17:21
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti         
17:17
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı         
17:05
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı         
17:03
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor         
16:35
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım? Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?         
16:26
'Hepimiz balonuz' diyen Hatice, havuz başında mini şortlu paylaşım yaptı 'Hepimiz balonuz' diyen Hatice, havuz başında mini şortlu paylaşım yaptı         
16:25
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli         
16:07
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey         
16:06
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı         
16:00
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor         
15:45
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım         
15:44
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz         
15:29
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor         
15:15
İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı         
14:50
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım         
14:39
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi         
14:29
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı         
14:18
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi 6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi         
14:15
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim         
14:14
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde         
13:55
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı         
13:47
Yasak dinlemeyen defineciler, Tarihi Yeşildere Kilisesi'ni harabeye çevirdi Yasak dinlemeyen defineciler, Tarihi Yeşildere Kilisesi'ni harabeye çevirdi         
13:05
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu         
13:00
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı         
12:45
Makyajsız fotoğrafını paylaşan Yasemin Özilhan'a beğeni yağdı Makyajsız fotoğrafını paylaşan Yasemin Özilhan'a beğeni yağdı         
12:21
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2020 18:07:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursalılar evinde kaldı Büyükşehir tüm şehri yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]