Bursalılar güne karla uyandı - Son Dakika
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Bursalılar güne karla uyandı

6 saat önce

Bursa şehir merkezinde gece saatlerinde yağmaya başlayan kar şehri beyaza bürüdü, Bursalılar güne karla uyandı.

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Bursa şehir merkezinde gece saatlerinde yağmaya başlayan kar şehri beyaza bürüdü, Bursalılar güne karla uyandı.


Günler öncesinden uyarıları yapılan kar yağışı dün gece sabaha karşı şehir merkezinde etkisini arttırdı. Yağan kar yağışıyla birlikte şehir merkezi beyaza büründü. Sabah evlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar bembeyaz bir Bursa'yla karşılaştı. Yağan karla birlikte şehirde kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar karlı Bursa manzarasına karşı fotoğraf çekinmek için erken saatlerde sokağa çıktığı görüldü. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:16 Kaynak: İHA
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