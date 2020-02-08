Bursalılar güne karla uyandı - Son Dakika

Bursa şehir merkezinde gece saatlerinde yağmaya başlayan kar şehri beyaza bürüdü, Bursalılar güne karla uyandı.



Günler öncesinden uyarıları yapılan kar yağışı dün gece sabaha karşı şehir merkezinde etkisini arttırdı. Yağan kar yağışıyla birlikte şehir merkezi beyaza büründü. Sabah evlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar bembeyaz bir Bursa'yla karşılaştı. Yağan karla birlikte şehirde kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar karlı Bursa manzarasına karşı fotoğraf çekinmek için erken saatlerde sokağa çıktığı görüldü. - BURSA