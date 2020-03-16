Bursalılar güne temiz başlıyor - Son Dakika

Korona virüsüne karşı tedbirlerini artıran Osmangazi Belediyesi ekipleri gece mesaisine de başladı. Ekipler, gece saat 01.00'den sabaha kadar vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği pazar, çarşı, parklar, meydanlar, camiler, türbeler, ana cadde ve AVM çevrelerini yıkama ve dezenfekte çalışmalarına başladı. Osmangazi'de yaşayan yüz binlerce insan güne güvenli alanlarda başlıyor.



Temizlik konusunda Türkiye'nin en titiz belediyeleri arasında yer alan Osmangazi Belediyesi'nin bu özelliği korona virüsünde daha da öne çıktı. Ortak kullanım alanlarında yapılan yıkama ve dezenfekte çalışmaları Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın talimatı ile bilhassa gece yoğunlaştı. Osmangazililerin güne yıkanmış ve dezenfekte edilmiş ortak kullanım alanlarında başlamalarını isteyen Başkan Mustafa Dündar'ın talimatı ile çalışmalar 24 saate yayıldı. Gece saat 01.00'de yollara düşen temizlik ve ilaçlama ekipleri pazar yerleri, çarşılar, parklar, meydanlar, camiler, türbeler, ana cadde ve AVM çevrelerini yıkama ve dezenfekte çalışmalarına başladı. Osmangazi'de yaşayan yüz binlerce insan güne önce yıkanan sonra ilaçlanan güvenli ortak alanlarda başlıyor.



Dezenfekte çalışmalarını yakından takip eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu çalışmalar sürekli yapılacak. Bazı bölgelerde buharlı yıkamalar gerçekleştireceğiz. Şehrimizin sağlıklı kalması ve virüsü engellemek için bu çalışmaları hummalı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu işin esası temizliktir. Başta şehrimiz, sonra kendimiz, daha sonra yediğimiz içtiğimiz gıdalar temiz olmalı. Her yerde temizliği sağladığımız zaman bu virüs buralara gelemeyecek inşallah" dedi. - BURSA