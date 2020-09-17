Bursalılar Hanlar Bölgesi'nin yeni silüetine kavuşacak olmasından memnun - Son Dakika

Bursalılar Hanlar Bölgesi'nin yeni silüetine kavuşacak olmasından memnun

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bursa'da 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen 450 dönümlük Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin tarihi silüeti bozan yapılardan temizlenmeye başlanması bölge esnafı, vatandaşlar ve...

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bursa'da 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen 450 dönümlük Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin tarihi silüeti bozan yapılardan temizlenmeye başlanması bölge esnafı, vatandaşlar ve turistler tarafından memnuniyetle karşılandı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2014 yılında alınan "Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu" miras alanı; Orhangazi Külliyesi ve çevresini kapsayan Hanlar Bölgesi, Hüdavendigar (I. Murad), Yıldırım (I. Bayezid), Yeşil (I. Mehmed) ve Muradiye (II. Murad) külliyeleri ile tarihi Osmanlı köyü Cumalıkızık Mahallesi olmak üzere 6 bileşenden oluşuyor.

Bu bileşenler içinde yer alan Hanlar Bölgesi, tarih boyunca önemli bir ticaret kenti niteliğindeki Bursa'da perakende ticaretin merkezi olma konumunu koruyor.

Osmanlı'nın ilk çarşılarından olan ve 7 asırlık tarihiyle kentin en hareketli ticaret merkezi konumunda bulunan Bursa'nın Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın öncülüğünde başlatılan projeyle daha güzel görünüme kavuşmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ulu Cami çevresinde Bursa'nın fethinin ardından peyderpey yapılan 16 han, arasta, bedesten, pazar yerleri ve iç içe geçmiş çarşıları kapsayan Hanlar Bölgesi, yeni ve düzensiz yapılardan arındırılıyor.

Başlanan yıkımların ardından Hanlar Bölgesi'nin "tarihe" ve "yeşile" kavuşmasının hedeflendiği proje, bölge esnafını ve ziyaretçileri de sevindiriyor.

"Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa daha ön plana çıkmış olacak"

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu projenin uzun yıllardır mücadelesini verdiklerini söyledi.

Aydın, alınan kararların yerinde olduğunu anlatarak, "Tarihi çarşı ve hanları daha ön plana çıkaracak bir iş. Biz bu projeyi destekliyoruz. Burası Osmanlı döneminden kalma, ticaretin merkezi. Daha çok alan açılmış olacak. En önemli şey vatandaşlar daha rahat gezerek tarihi dokuyu hissedecek. Söz konusu projeyle Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa daha ön plana çıkmış olacak." ifadesini kullandı.

"Bölgenin cazibesini çok artırır"

Bölgede bulunan Kozahan'ın eski yönetim kurulu başkanlarından Mustafa Güngör de 52 yıldır burada esnaflık yaptığını dile getirdi.

Projenin bölgeyi zenginleştireceğine işaret eden Güngör, "Bu proje ecdadımızın yaptığı en güzel mekanların önünü açıyor. Çok görkemli olur. Bölgenin cazibesini çok artırır. Hanlar, camiler bunlar eski eserler. Ecdadımızdan kalma eserleri dünya görmeye geliyor. İnsanlar buraya geldiklerinde binalardan eserleri göremiyorlardı ama şimdi bu projeyle eserler gün yüzüne çıkmış olacak." diye konuştu.

Kozahan'da 42 yıldır esnaflık yapan Bülent Çelikler de Bakan Kurum'un bölgeye verdiği önemin kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Çelikler bölgenin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Yıkımdan sonra tarihi eserin ortaya çıkacağı kesin ama bunu turizme kazandırmak önemli. Binaları, tarihi eserleri göstermek insanlarla mümkün. İnsanları buraya getirmek çok önemli. Buraya turist otobüslerini yerleştirecek bir sistem olmalı. Mutlaka otoparka ihtiyaç var. Görsel kirlilik olmaması açısından yerin altına otopark yapılırsa çok güzel olur."

"Ecdadımızın yaptığı şeylere sahip çıkmak gerekiyordu"

Vatandaşlardan Sinan Düzen de projenin Bursa'ya değer katacağını belirterek, "Bursa zaten tarihi bir şehir. Tarihi binaların daha da ön plana çıkması için binaların yıkılması gerekiyordu. Ecdadımızın yaptığı şeylere sahip çıkmak önemli." dedi.

Eskişehir'den Bursa'yı ziyarete gelen Onur Adak da kenti Cumalıkızık'tan gezmeye başladıklarını anlatarak, "Hanlar Bölgesi'ni beğendik ama bazı restorasyon gereken binalar var. Onlar restore edilirse çok daha güzel olur. Ayrıca bölgenin silüetini ön plana çıkaracak bir yıkım çalışması başlatılmış. Bu proje turizm açısından çok güzel olur. Bölgenin tarihi değerleri daha ön plana çıkar." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü, UNESCO Dünya Miras Listesi, Osmanlı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursalılar Hanlar Bölgesi'nin yeni silüetine kavuşacak olmasından memnun - Son Dakika

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