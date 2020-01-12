Bursalılar ‘Kent Konseyi’nin 2020 gündemi için buluştu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bursalılar ‘Kent Konseyi’nin 2020 gündemi için buluştu - Son Dakika Ekonomi

Bursalılar ‘Kent Konseyi’nin 2020 gündemi için buluştu

57 dakika önce

Ortak aklın ve uzlaşının adresi Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Bursa Kent Konseyi'nden neler bekliyorsunuz?' başlıklı Bursa Konuşuyor toplantısında, Bursalılar kent konseyinin 2020 gündemi ile ilgili görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdi.

Bursalılar ‘Kent Konseyi’nin 2020 gündemi için buluştu, System.String[]

Ortak aklın ve uzlaşının adresi Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Bursa Kent Konseyi'nden neler bekliyorsunuz?' başlıklı Bursa Konuşuyor toplantısında, Bursalılar kent konseyinin 2020 gündemi ile ilgili görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdi.

Kent Konseyi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:48 
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