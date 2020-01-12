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Bursalılar ‘Kent Konseyi’nin 2020 gündemi için buluştu
57 dakika önce
Ortak aklın ve uzlaşının adresi Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Bursa Kent Konseyi'nden neler bekliyorsunuz?' başlıklı Bursa Konuşuyor toplantısında, Bursalılar kent konseyinin 2020 gündemi ile ilgili görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdi.
Ortak aklın ve uzlaşının adresi Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Bursa Kent Konseyi'nden neler bekliyorsunuz?' başlıklı Bursa Konuşuyor toplantısında, Bursalılar kent konseyinin 2020 gündemi ile ilgili görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:48
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