Bursalılar Uludağ'ı pas geçti, Ulus Dağı'na geldi - Son Dakika

Bursalılar Uludağ'ı pas geçti, Ulus Dağı'na geldi

Sındırgı'nın Uludağ'ı Ulus'ta pandemi tatili

BALIKESİR - Balıkesir'in Uludağ'ı olarak tabir edilen ve kar keyfini yaşamak isteyenlerin tercih ettiği Ulus dağı Bursalı ziyaretçilerini ağırladı.

Özellikle termal kaynakları ve doğası ile pandemi döneminde tatil için en çok tercih edilen ilçelerden biri olan doğal şehir unvanlı Sındırgı ilçesi geçtiğimiz günlerde aralarında eski bakan Faruk Çelik'in de bulunduğu Bursalı ziyaretçileri ağırladı. Hisaralan bölgesinde bulunan termal tesiste konaklayan ziyaretçiler Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş rehberliğinde ilçe turunun ardından soluğu Balıkesir'in Uludağ'ı Ulus'ta aldılar. Kar yağışının da etkili olması nedeniyle maceralı bir yolculuk sonrası Ulus zirvede sucuk ekmek ve semaverde çay keyfi yapan misafirler, Uludağ'ı aramadı. Görüntüsü, yüksekliği ve florası ile Uludağ ile benzerlik sergileyen Ulus dağı her geçen gün ziyaretçilerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Sındırgı'nın keşfedilmeyen doğal güzellikleri olduğunu belirten ve keyifli bir tatil geçirdiklerini belirten eski bakanlardan Faruk Çelik, "İki gün Sındırgı'da konakladık. Sındırgı ilçemiz, gerçekten misafir kent diyebileceğimiz bir ilçe. Çok yanı başında olmamıza rağmen, birçok özelliğini bilmediğimizi ancak şimdi fark edebildik. Yeşil bir ilçe bunun yanında termal turizmine, özellikle tarımda termal imkanların kullanılmasına uygun bir coğrafya. Ayrıca tarihi özellikleri ile de öne çıkan bir ilçe. Termal bu coğrafyanın çok büyük bir nimeti. Güzel olanda yöneticilerin bunun farkında olması. Termal tesislerin de yapıldığını gördük. Sayısının hızlıca artması halinde, bizim bugün geldiğimiz gibi binlerce insanın, İstanbul'dan, Bursa'dan, büyük şehirlerden koşa koşa buraya geleceği inancı içerisindeyim" dedi.

Tatil tercihini Sındırgı termallerinden yana kullanan eski bakan Faruk Çelik, ilçe ziyaretinin ardından Sındırgı'nın Uludağ'ı Ulus Dağ'ına da gitmeyi ihmal etmedi. Maceralı bir şekilde Ulus'a geldiklerini belirten bakan Çelik Uludağ'mı güzel, Ulus Dağı'mı sorusuna "Uludağ da bizim, Ulus dağı da bizim her yerin ayrı bir güzelliği var. Doğrusu bugün bu kadar kalabalık bir ekip olarak, son derece maceralı, keyifli bir yolculuk gerçekleştirdik. İnşallah hayırlısıyla da ineriz yani" sözleri ile cevap verdi.

Doğal şehir Sındırgı'nın yazıyla kışıyla, eşsiz doğası ve termali ile ziyaretçilerini beklediğini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Doğal şehir Sındırgımızın yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel, şu anda Ulus dağında hakikaten kar yağmaz denirken, kar yağdı. Bu güzelliği dostlarımızla güzel insanlarla paylaşmak istedik. Burada eski bakanlarımızdan AK Parti hükümetinde iki ayrı dönemde hem tarım hem çalışma bakanlığı yapmış olan Faruk Çelik beyefendiyi ve arkadaşlarını aileleri ile birlikte ağırladık. Hakikaten Uludağ'da ne yapılıyorsa, Ulus dağında o yapılıyor. Misafirlerimiz Uludağ'ı bilen gören insanlar olarak da burada mutlu olduklarını gördük. Sucuk ekmekle, semaverde çayla beraber güzel bir ortam geçirdik. Bütün insanları bu doğal şehrin kışına ve yazına termaline kültürüne bekliyoruz" dedi.

Ziyaretçiler ise Ulus dağının Uludağ'ı aratmadığını belirterek kar keyfini bu seferde Ulus dağında yaşadı.