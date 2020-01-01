Bursalılar yeni yıla müzik ve danslarla girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursalılar yeni yıla müzik ve danslarla girdi - Son Dakika

Bursalılar yeni yıla müzik ve danslarla girdi

6 saat önce

YENİ yıl coşkusunu bir arada yaşamak için toplanan Bursalılar, müzikler ve danslar eşliğinde yeni yıla girerken, eğlence geç saatlere kadar devam etti.

YENİ yıl coşkusunu bir arada yaşamak için toplanan Bursalılar, müzikler ve danslar eşliğinde yeni yıla girerken, eğlence geç saatlere kadar devam etti.

Yeni yılın coşkusu Bursa'da da coşkulu şekilde yaşandı. Binlerce vatandaş, açık bir eğlence merkezindeki yeni yıl partisinde buluşurken, 2020'ye müzikler ve danslar eşliğinde girdi. DJ performansının yanı sıra geri sayımın ardından coşku, havai fişek gösterisiyle doruk noktasına ulaştı., Bursalılar da gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi.

Bursa'nın çeşitli mekanlarında da DJ ve sanatçılar sahne alarak geceye renk kattı. Son zamanlarda şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi yaratan 'Evet Ne Söylüyoduk' grubu da yeni yılda Bursalıları coşturdu. Türk pop müziğinin unutulmayan hareketli şarkılarını seslendiren grubun solisti Ayçin Asan, yeni yılın ilk saatlerinde Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursalılar yeni yıla müzik ve danslarla girdi

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:50 Kaynak: DHA
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