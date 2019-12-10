Son Dakika Haberleri: Bursalılar Yenişehir Havaalanını tercih etti
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Bursalılar Yenişehir Havaalanını tercih etti

6 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki uluslararası hava limanından ilk 11 ayda 250 bin 226 kişi yolculuk yaptı.

Bursalılar Yenişehir Havaalanını tercih etti, System.String[]

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki uluslararası hava limanından ilk 11 ayda 250 bin 226 kişi yolculuk yaptı.


Yeni seferler ile yolcu sayısı geçtiğimiz yıllara göre artan Yenişehir Havalimanı'nı tercih eden kişi sayısında artış devam ederken, Bursalıların özellikle Yenişehir'i tercih ettiği görüldü.


DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı istatistiklerine göre; Kasım ayında Bursa Yenişehir Havalimanı iç hat yolcu trafiği 20 bin 969, dış hat yolcu trafiği bin 51, toplam yolcu trafiği ise 22 bin 20 kişi olarak gerçekleşti.


2019 yılı Kasım ayında Yenişehir Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 517, dış hatlar uçak trafiği 16 olmak üzere, toplam uçak trafiği 533 olarak gerçekleşti. 2019 yılı Kasım ayında Bursa Yenişehir Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 200 ton oldu.


Bursa Yenişehir Havalimanı 2019 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 250 bin 226, uçak trafiği 5 bin 589, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 449 ton olarak gerçekleşti. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:41 Kaynak: İHA
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