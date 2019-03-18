Son Dakika Haberleri: Bursalılara 30 Bin Ücretsiz Fidan

Bursalılara 30 Bin Ücretsiz Fidan

1 saat önce

Bursa'da Orman Haftası münasebetiyle vatandaşlara ücretsiz 30 bin fidan dağıtıldı.

Bursalılara 30 Bin Ücretsiz Fidan, System.String[]
Bursa'da Orman Haftası münasebetiyle vatandaşlara ücretsiz 30 bin fidan dağıtıldı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Haftası dolayısıyla Orhan Camii yanında vatandaşlara ücretsiz olarak 30 bin fidan dağıttı. Çam, kızılçam, karaçam, ceviz, badem, mavi servi, badem ve dut türünde 30 bin adet fidan adeta kapışıldı. Yetkililer, önümüzdeki haftaya kadar hedeflerinin 100 bin fidan dağıtmak olduğunu söyledi.

Fidan alan vatandaşlara fidan dikim tekniklerini gösteren broşürler de verildi. Ayrıca vatandaşlara Orman Genel Müdürlüğü amblemli tişört hediye edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:49 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
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