Bursalılara fırtına ikazı - Son Dakika

Bursa'da yarın fırtına bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, 31.03.2021 06: 00 - 31.03.2021 23: 59 saatleri arasında ilimiz kuzeybatı ilçelerinde (Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa) fırtına - kuvvetli fırtına beklendiğinden çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - BURSA