Bursalılara fırtına ikazı - Son Dakika

Bursa'da bugün öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün saat 12.00'den itibaren yarın (çarşamba) saat 20.00'ye kadar fırtına bekleniyor. İlimiz kuzey ve batı ilçelerinde ( Karacabey, Mustafakemalpaşa, Mudanya, Gemlik, Nilüfer, İznik, Orhangazi) kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli fırtına beklendiğinden çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. - BURSA