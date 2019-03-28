Bursalılara Fırtına Uyarısı
1 saat önce
Bursa Valiliği, vatandaşları fırtınaya karşı ikaz etti.
Bursa Valiliği
, vatandaşları fırtınaya karşı ikaz etti.
Valilikten yapılan açıklamada, "Perşembe öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetlenecek rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (50-70 km/saat); Bursa ve Kütahya
'nın batı kesimlerinde fırtına, zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 31.03.2019 sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:54 Kaynak: İHA
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