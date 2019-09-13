Bursalılara fırtına uyarısı
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Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın bugün Bursa il genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:20 Kaynak: İHA
Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın bugün Bursa il genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - BURSA
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