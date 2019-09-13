Son Dakika Haberleri: Bursalılara fırtına uyarısı
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Bursalılara fırtına uyarısı

16 dakika önce

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın bugün Bursa il genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın bugün Bursa il genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - BURSA

Eskişehir, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:20 Kaynak: İHA
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