Bursalılara fırtına uyarısı - Son Dakika

Bursa Valiliği vatandaşları kuvvetli fırtınaya karşı uyardı.



Bursa Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Bursa'da çarşamba günü, güney ve güneybatıdan saatte 40-60 kilometre kuvvetinde, perşembe günü ise saatte 70-100 kilometre kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınada meydana gelebilecek muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - BURSA