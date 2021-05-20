Bursalılara sağanak ikazı - Son Dakika

Bursa Valiliği, sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre ilimizde 21.05.2021 Cuma sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (40-80 km/saat) kuzey ve kuzeybatılı rüzgarla birlikte kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani sel, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - BURSA