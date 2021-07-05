Bursalılara sağanak ikazı - Son Dakika

Bursa Valiliği, vatandaşları sağanak yağışa karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince Yapılan son değerlendirmelere göre; 06 Temmuz 2021 Salı günü bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - BURSA