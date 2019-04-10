Bursalılardan Fikret Orman'a Adem Ljajic İsteği

Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman, Bursa'nın Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde siyah beyazlı renklere gönül verenlerle bir araya geldi.





Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman, Bursa'nın Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde siyah beyazlı renklere gönül verenlerle bir araya geldi. Gemlik'teki ziyaretinde Başkan Orman'dan, Adem Ljajic'in bonservisinin alınması dileklerinde bulunuldu.



Bir dizi program için Bursa'da bulunan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman, Gemlik ve Orhangazi ilçelerini ziyaret etti. İlk olarak Orhangazi ilçesini ziyaret eden Fikret Orman, Orhangazi Beşiktaşlılar Derneği yönetiminin konuğu oldu. Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sayim Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ağırlanan Fikret Orman bir süre ilçede kaldıktan sonra Gemlik'e geçti. Fikret Orman ile dernek yönetimi arasında karşılıklı görüş alışverişleri yaşandı. Orman daha sonra Gemlik'e geçti.



ADEM LJAJİC'İN BONSERVİSİNİN ALINMASINI İSTEDİLER



Gemlik'teki ziyaretinde Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ı da makamında ziyaret eden Orman'ı burada protokol ve çok sayıda taraftar karşıladı. Gemlik'in tanıtımını yapan Sertaslan, zeytinin başkenti, liman ve sanayi şehri Gemlik'in turizme yönelik özelliklerini anlattı. Zaman zaman esprilerin havada uçuştuğu sohbet toplantısında, Adem Ljajic'in bonservisinin de alınmasını isteyen Sertaslan, "Gemlik'teki Beşiktaşlı gençler bunu çok istiyor. Bana da söylediler, üstümde kalmasın" dedi. BEŞİKTAŞ İLE BURSASPOR ARASINDAKİ HUSUMETE DE DEĞİNDİ



CHP'nin 2009 yılında Gemlik Belediyesini kazandığında Beşiktaş'ın şampiyon olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Bu yıl da bekliyoruz. Bizim için sürpriz olmaz" diye espri yaptı.



Bursaspor ile Beşiktaş taraftarları arasındaki husumetin son bulması da istenen toplantıda, Gemlik'teki dayanışmanın Türkiye'ye örnek olması da ifade edildi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan övgüyle bahsederek, husumetin kavgadan beslenen bir grup nedeniyle sürdürüldüğünü, ancak buna pirim verilmeyeceğini kaydetti. - Bursa

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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