Bursalıların Kubat coşkusu
29 dakika önce
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 58'inisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Kubat'ı Bursalılarla buluşturdu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:37 Kaynak: Bültenler
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde Kubat rüzgarı esti. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser öncesinde Bursalı müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu. Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden Kubat, konserde sevilen türkülerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi. Kubat, "Al Ömrümü", "Gönül Dağı" ve "Yanıyorum Hele" gibi eserleri hayranlarıyla seslendirdi. Gecenin sonunda türkü severleri selamlayan Kubat, uzun süre alkışlandı.
Hobi olarak kadehlere karikatür çizmeye başladı, şimdi taleplere yetişemiyor
Hayvansever öğretmen kanser hastası köpeğini sağlığına kavuşturdu
Bursa'da satırlı dehşet! Ortalık kan gölüne döndü
Paris Havacılık Fuarı'nda milli savaş uçağı rüzgarı esti