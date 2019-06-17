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Bursalıların Kubat coşkusu

29 dakika önce

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 58'inisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Kubat'ı Bursalılarla buluşturdu.

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Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde Kubat rüzgarı esti. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser öncesinde Bursalı müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu. Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden Kubat, konserde sevilen türkülerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi. Kubat, "Al Ömrümü", "Gönül Dağı" ve "Yanıyorum Hele" gibi eserleri hayranlarıyla seslendirdi. Gecenin sonunda türkü severleri selamlayan Kubat, uzun süre alkışlandı.

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:37 Kaynak: Bültenler
Bursa, Kubat
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