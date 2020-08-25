Bursalıların 'tedbirsiz düğün' endişesi - Son Dakika

BURSA Sağlık Müdürlüğü'nün 3 düğündeki davetlilerden 42'sinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından kentte son 2 gündür düzenlenen düğün, sünnet ve kına geceleri endişelendirdi. Sosyal medyada paylaşılan, halaylı eğlence görüntülerini izleyenler, tedbirleri hiçe sayanlara tepki gösterdi.

Merkez Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde son 2 gündür yapılan bazı düğün, sünnet ve kına gecelerinde koronavirüs tedbirleri unutuldu. Eğlencelerde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmaması dikkat çekti. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği anlardan görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Görüntüleri izleyenler, tedbirlere uymayanlara tepki gösterdi. Bursa Sağlık Müdürlüğü'nce ise kentteki 3 düğüne katılan 42 kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Dün yazılı olarak yapılan açıklamada, 150 kişinin de temaslı olarak takiplerinin yapıldığı belirtildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Halim Kaşıkçı de kentten son 2 haftadır basına yansıyan düğün görüntülerinde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığının açıkça görüldüğünü kaydetti. Bu açıklamaların ardından Bursa'da son 2 günde ortaya çıkan düğün, sünnet ve kına gecesinden görüntüler, tedirginliğe neden oldu.