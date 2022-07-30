Uludağ'ın Eteklerindeki Köylerde Su Sıkıntısı: "Duş Alamıyoruz Bahçe Sulayamıyoruz" - Son Dakika
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Uludağ'ın Eteklerindeki Köylerde Su Sıkıntısı: "Duş Alamıyoruz Bahçe Sulayamıyoruz"

30.07.2022 14:54

Bursa’nın Keles ilçesi Kıranışıklar köyü sakinleri, içme ve sulama suyu olmaması nedeniyle yaşadıkları sorunları CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’a anlattı. Köylüler, “İçme suyumuz yok, duş alamıyoruz, bahçe sulayamıyoruz. Sabah elimizi yüzümüzü yıkayacak abdest alacak suyumuz yok. Taşıma suyuyla idare etmeye çalışıyoruz o da yetmiyor. Kiraz ağaçlarımız kurumaya başladı” dedi. Aydın, 10 köyün su sıkıntısı yaşadığını belirterek, yetkililere sorunun çözülmesi için çağrı yaptı.

Bursa'nın Keles ilçesi Kıranışıklar köyü sakinleri, içme ve sulama suyu olmaması nedeniyle yaşadıkları sorunları CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'a anlattı. Köylüler, "İçme suyumuz yok, duş alamıyoruz, bahçe sulayamıyoruz. Sabah elimizi yüzümüzü yıkayacak abdest alacak suyumuz yok. Taşıma suyuyla idare etmeye çalışıyoruz o da yetmiyor. Kiraz ağaçlarımız kurumaya başladı" dedi. Aydın, 10 köyün su sıkıntısı yaşadığını belirterek, yetkililere sorunun çözülmesi için çağrı yaptı.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, su sıkıntısının yaşandığı Bursa'nın Keles ilçesi Kıranışıklar köyünü ziyaret etti. Köylüler, "İçme suyumuz yok, duş alamıyoruz, bahçe sulayamıyoruz. Sabah elimizi yüzümüzü yıkayacak, abdest alacak suyumuz yok. Taşıma suyuyla idare etmeye çalışıyoruz o da yetmiyor. Kiraz ağaçlarımız kurumaya başladı. Su sıkıntımızın çözülmesi için başvurmadığımız yer kalmadı ama yetkililer hala derdimize çare üretemedi" diye yakındı.

Şikayetleri dinleyen Aydın, yetkililere şu çağrıyı yaptı:

" Türkiye'nin dördüncü büyük şehri Bursa'da insanlar hala tankerlerle su taşımaya çalışıyorlar. Buraya gelirken yol çalışmasını olduğunu gördük. Çalışma olsun, yol olsun ama içecek su olmadıktan sonra yolu ne yapacak bu köylü? Yetkililer hem 'kırsala dönün destek vereceğiz' diyorlar hem de yaşam hakkı olan suyu buraya getirmek için hiçbir çalışma yapmıyorlar. Buradan yetkililere sesleniyoruz; yaklaşık 10 köyün verilmeyen suyu için bir an önce çözüm üretin. Çözüm de basit. Buralarda her yerde su kaynakları var. Oralara trilyonlarca para harcıyorsunuz, şuraya iki tane pompayla su bassanız, göletleri büyütseniz, göletleri doldursanız burada 12 ay su sıkıntısı kalmaz. Gereksiz birçok işe ciddi paralar harcanacağına buralardaki su sıkıntıları derhal çözülmeli. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğim."

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Kaynak: ANKA

Keles, Aydın, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludağ'ın Eteklerindeki Köylerde Su Sıkıntısı: 'Duş Alamıyoruz Bahçe Sulayamıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uludağ'ın Eteklerindeki Köylerde Su Sıkıntısı: "Duş Alamıyoruz Bahçe Sulayamıyoruz" - Son Dakika
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