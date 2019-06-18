Bursaray'a yıldırım düştü, büyükşehir yıldırım hızında düzenleme yaptı

Bursaray Sırameşeler İstasyonu'ndaki kataner hattına yıldırım düşmesi sonucu yaşanan elektrik kesintisi ve iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle ulaşım Sırameşeler-Nilüfer ile Sırameşeler-Karaman İstasyonları arasında otobüs aktarmaları ile sağlanıyor.

Bursaray Sırameşeler İstasyonu'ndaki kataner hattına yıldırım düşmesi sonucu yaşanan elektrik kesintisi ve iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle ulaşım Sırameşeler-Nilüfer ile Sırameşeler-Karaman İstasyonları arasında otobüs aktarmaları ile sağlanıyor.



Bursaray Sırameşeler İstasyonu'ndaki kataner hattına saat 14.43'da yıldırım düştü. Yaşanan elektrik kesintisi ve tellerin hasar görmesi yüzünden bu noktada raylı ulaşım durdu. Vatandaşların mağdur olmaması için otobüs seferleri devreye alınırken, Sırameşeler - Nilüfer İstasyonu ile Sırameşeler-Karaman İstasyonları arasında otobüslerle aktarmalı yolcu taşıması yapılıyor. Sırameşeler-Kestel, Karaman-Emek ve Nilüfer-Üniversite arasında raylı sistem taşımacılığı sıkıntısız devam ediyor. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

9 aylık hamile eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı: 5 yaralı

AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok

Facebook, 2020 yılında kendi kripto parasını piyasaya sürecek

Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi İsmail Küçükkaya ile otelde ne konuştuğunu açıkladı