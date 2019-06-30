BursaRay’da kapasite katlanıyor
25 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin daha hızlı metro ulaşımı için dünyanın en büyük kuruluşlarına yaptırdığı sinyal optimizasyon sisteminin ilk fazı, önümüzdeki yıl hizmete giriyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:43
'nin daha hızlı metro ulaşımı için dünyanın en büyük kuruluşlarına yaptırdığı sinyal optimizasyon sisteminin ilk fazı, önümüzdeki yıl hizmete giriyor.
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