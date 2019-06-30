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BursaRay’da kapasite katlanıyor

25 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin daha hızlı metro ulaşımı için dünyanın en büyük kuruluşlarına yaptırdığı sinyal optimizasyon sisteminin ilk fazı, önümüzdeki yıl hizmete giriyor.

BursaRay’da kapasite katlanıyor, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin daha hızlı metro ulaşımı için dünyanın en büyük kuruluşlarına yaptırdığı sinyal optimizasyon sisteminin ilk fazı, önümüzdeki yıl hizmete giriyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:43 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
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