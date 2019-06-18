Son Dakika Haberleri: Bursaray'da seferler tekrar başladı
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Bursaray'da seferler tekrar başladı

45 dakika önce

Bursa'da yıldırım düşmesi sonucu oluşan arızadan dolayı geçici süre kapatılan Kültürpark-Nilüfer istasyonları ile Kültürpark-Karaman ustasyonları arasında tren seferleri tekrar başlatıldı.

Bursaray'da seferler tekrar başladı, System.String[]
Bursa'da yıldırım düşmesi sonucu oluşan arızadan dolayı geçici süre kapatılan Kültürpark-Nilüfer istasyonları ile Kültürpark- Karaman ustasyonları arasında tren seferleri tekrar başlatıldı. Bursa'da toplu taşıma araçlarının başında gelen Bursaray'a öğle saatlerinde düşen yıldırım sonucu elektrik kesintisi ve iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle Kültürpark-Nilüfer ile Kültürpark-Karaman istasyonları arasında seferler durdu. Bir süre bu istasyonlar arasında ulaşım Büyükşehir Belediyesi tarafından takviye gönderilen otobüsler ile sağlandı. Geçici bir süre için kapatılan istasyonlar arasındaki arızanın onarılmasıyla seferler tekrar başladı. Bursaray tarafından yapılan açıklamada, "Yıldırım düşmesi sonucu aksayan Bursaray seferlerimiz normale dönmüştür. Anlayışınız için teşekkür ederiz. İyi yolculuklar" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:40 Kaynak: İHA
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