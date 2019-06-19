Bursaray’da yolcu rekoru
44 dakika önce
Bursaray'da 14 Haziran 2019 Cuma günü taşınan 300 bin 402 yolcu ile tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı.
Bursaray'da 14 Haziran 2019 Cuma günü taşınan 300 bin 402 yolcu ile tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:03
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