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Bursaray’da yolcu rekoru

44 dakika önce

Bursaray'da 14 Haziran 2019 Cuma günü taşınan 300 bin 402 yolcu ile tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı.

Bursaray’da yolcu rekoru, System.String[]
Bursaray'da 14 Haziran 2019 Cuma günü taşınan 300 bin 402 yolcu ile tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:03 
Ekonomi
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