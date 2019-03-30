Bursaray'dan Ek Seferler
40 dakika önce
31 Mart Pazar günü (YARIN) yapılacak yerel seçimlerden dolayı BursaRay'da ek seferler düzenlendiği belirtildi.
BURULAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel yönetimler seçimlerinde vatandaşların oy verme noktalarına kolay erişiminin sağlanması hedefiyle BursaRay'da ek seferler konulduğu bildirildi.
Normal tarifede Pazar günleri 10 dakika aralıklarla uygulanan tren seferleri ek seferlerle, 31 Mart Pazar günü sabah 06.00 ile akşam 19.30 saatleri arasında 8 dakika aralıklarla gerçekleştirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:23 Kaynak: Bültenler
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