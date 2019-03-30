Bursaray'dan Ek Seferler

BURULAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel yönetimler seçimlerinde vatandaşların oy verme noktalarına kolay erişiminin sağlanması hedefiyle BursaRay'da ek seferler konulduğu bildirildi.

Normal tarifede Pazar günleri 10 dakika aralıklarla uygulanan tren seferleri ek seferlerle, 31 Mart Pazar günü sabah 06.00 ile akşam 19.30 saatleri arasında 8 dakika aralıklarla gerçekleştirilecek.