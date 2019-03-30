Son Dakika Haberleri: Bursaray'dan Ek Seferler

Bursaray'dan Ek Seferler

40 dakika önce

31 Mart Pazar günü (YARIN) yapılacak yerel seçimlerden dolayı BursaRay'da ek seferler düzenlendiği belirtildi.

Bursaray'dan Ek Seferler, System.String[]

BURULAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel yönetimler seçimlerinde vatandaşların oy verme noktalarına kolay erişiminin sağlanması hedefiyle BursaRay'da ek seferler konulduğu bildirildi.

Normal tarifede Pazar günleri 10 dakika aralıklarla uygulanan tren seferleri ek seferlerle, 31 Mart Pazar günü sabah 06.00 ile akşam 19.30 saatleri arasında 8 dakika aralıklarla gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:23 Kaynak: Bültenler

BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOP TAŞ İŞL SAN AŞ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'dan UEFA Açıklaması: 75 Milyon Lira Ödendi Akşener'in "Erdoğan Verdi" Dediği Çantanın İçinden Çıkanlar Belli Oldu Etkili Olan Kar Yağışı Doğu Anadolu'ya Yeniden Gelinlik Giydirdi Yardımsever Öğretmen Donmak Üzereyken Bulduğu Köpeği Kilometrelerce Kucağında Taşıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 14:03:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursaray'dan Ek Seferler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]