Bursaray'dan Ek Seferler
1 saat önce
Seçimlerden dolayı Bursaray'da ek seferler düzenlendiği belirtildi.
Seçimlerden dolayı Bursaray'da ek seferler düzenlendiği belirtildi. BURULAŞ
tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinde vatandaşların oy verme noktalarına kolay ulaşması için Bursaray'a ek seferler konuldu. Normal tarifede Pazar günleri 10 dakika aralıklarla olan tren seferleri ek seferlerle 31 Mart Pazar günü sabah 06.00 ile akşam 19.30 saatleri arasında 8 dakika aralıklarla yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:14 Kaynak: İHA
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