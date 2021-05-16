BursaRay Emek Hattı'nda seferler başlıyor - Son Dakika

BursaRay Emek Hattı'nda seferler başlıyor

16.05.2021 15:58
BursaRay Emek Hattı'nda seferler başlıyor, System.String[]

BursaRay'da yapılacak hat bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 2 Mayıs Pazar günü saat 12.00'da seferlere kapatılan Emek-Acemler arasında ulaşım, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başlıyor.

BursaRay'da yapılacak hat bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 2 Mayıs Pazar günü saat 12.00'da seferlere kapatılan Emek-Acemler arasında ulaşım, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hat bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Emek-Acemler seferlerinin başlayacağını duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"BursaRay'da yapılacak hat bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 2 Mayıs Pazar günü saat 12.00'da seferlere kapatılan Emek - Acemler arasında ulaşım, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başlıyor." - BURSA

BursaRay Emek Hattı'nda seferler başlıyor
BursaRay Emek Hattı'nda seferler başlıyor

Pazartesi, Bursa, Pazar, Mayıs, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam BursaRay Emek Hattı'nda seferler başlıyor - Son Dakika


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