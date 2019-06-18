BursaRay enerji iletim hattına yıldırım isabet etti
1 saat önce
Hafif raylı sistem BursaRay'ın Sırameşeler istasyonundaki kataner hattına yıldırım isabet etmesi sonucu iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle ulaşım Sırameşeler-Nilüfer ile Sırameşeler-Karaman istasyonları arasında otobüslerle sağlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:54 Kaynak: AA
Hafif raylı sistem BursaRay'ın Sırameşeler istasyonundaki kataner hattına yıldırım isabet etmesi sonucu iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle ulaşım Sırameşeler-Nilüfer ile Sırameşeler- Karaman
istasyonları arasında otobüslerle sağlanıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sırameşeler istasyonundaki kataner hattına yıldırım isabet etti.
Yaşanan elektrik kesintisi ve tellerin hasar görmesi nedeniyle bu noktada raylı ulaşım durdu.
Onarım çalışmaları sırasında vatandaşların mağdur olmaması için otobüs seferleri devreye alındı. Sırameşeler-Nilüfer ile Sırameşeler-Karaman istasyonlarında otobüslerle aktarmalı ulaşım sağlanıyor.
Sırameşeler- Kestel
, Karaman-Emek ve Nilüfer-Üniversite hatlarında raylı sistem taşımacılığı sorunsuz devam ediyor.
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