Son Dakika Haberleri: Bursaray'ı Kullanan Başkan Bozbey'e Vatandaştan Yoğun İlgi

Bursaray'ı Kullanan Başkan Bozbey'e Vatandaştan Yoğun İlgi

13 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sabahın erken saatlerinde Uludağ Üniversitesi İstasyonu'ndan Bursaray'a binerek, vatandaşlarla yolculuk yaptı.

Bursaray'ı Kullanan Başkan Bozbey'e Vatandaştan Yoğun İlgi, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sabahın erken saatlerinde Uludağ Üniversitesi İstasyonu'ndan Bursaray'a binerek, vatandaşlarla yolculuk yaptı. Arabayatağı Bursaray İstasyonu'nda inen Bozbey, burada vatandaşlara çorba ikram etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sabah saat 06.30'da Uludağ Üniversitesi İstasyonu'ndan Bursaray'a binerek, Arabayatağı'na kadar yolculuk yaptı. Sabahın erken saatinde Bursaray'da Başkan Mustafa Bozbey'i gören vatandaşlar, yolculuk boyunca, büyük ilgi gösterdikleri Bozbey ile sohbet etti. Arabayatağı Bursaray İstasyonu'nda inen Başkan Bozbey, burada CHP Bursa İl Kadın Kolları'nın düzenlediği çorba ikramına katıldı.

YILDIRIM'DA BOZBEY'E İLGİ YOĞUN

Buradaki etkinliğin ardından Bursaray ile Nilüfer'e geri dönen Başkan Bozbey, etrafını saran yolcularla sohbet etti. Vatandaşların başta ulaşım olmak üzere birçok sorununu dinleyen Bozbey, çözüm için yola çıktıklarını ifade edip, Vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik, biz de  çözüm önerilerimizi anlatıyoruz. Burada da vatandaşlarımızın bize yoğun ilgisi olduğunu gördük. Bize destek ve iyi niyetlerini sundular, mutlu olduk. Güne Yıldırım bölgesinde güzel başladık. Bu bölgedeki teveccüh bizi mutlu ediyor. Demek ki 20 yılı boşa geçirmemişiz dedi.

BURSA'NIN ULAŞIM SIKINTILARINI ANLATTI

Sabah saatlerindeki ulaşımda yaşanan yoğunluğa da dikkati çeken Bozbey, Bursa'da birinci sorun trafik ve ulaşım. Biz Bursa'da Bursaray'ı metro sistemiyle her yere ulaştırırsak trafik rahatlayacak. İnsanlarımız ulaşamıyor ve araçlarla gidiyor. Bunun da çözümü insanlara ulaşılabilir bir sistemi sunmaktır. Trafikte de düzenlemelere ihtiyaç var. Yeni yollarla birlikte insanların keyifli konforlu yolculuk yapacağına inanıyorum. Projelerimizle trafiği iyileştirerek, ucuz ulaşım imkanı sunarak, insanlarımızı toplu ulaşım araçlarına yönlendirip, trafik konusunda Bursa'ya nefes aldırabiliriz. Yapacağımız bu çalışmalarla çevre kirliliğini de önleyebiliriz şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:21 Kaynak: DHA

Mustafa Bozbey, Bursa, Güncel
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