BursaRay'ın Acemler ve Nilüfer durakları arasına yeni istasyon inşa ediliyor - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, 2 bin 300 metre ile iki istasyon arasındaki mesafenin en uzun olduğu hafif raylı sistem BursaRay'ın Acemler ve Nilüfer durakları arasına yapacağı yeni istasyon için çalışmalara yeniden başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, mevcut raylı sistem hattında iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Özellikle yeni stadyum, oteller, hastane, alışveriş merkezleri, kafeteryalar ile yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgedeki ihtiyacı karşılamak amacıyla Acemler ve Nilüfer istasyonları arasına yapılacak yeni durak için çalışmalar yeniden başladı.

BURULAŞ tarafından ihalesi 2015 yılında yapılan ve Sur Yapı firmasının 4 milyon lira sponsorluk üstlendiği proje, o dönem yaşanan mali sorunlar yüzünden askıya alınmıştı. Acemler ve Nilüfer istasyonları arasındaki mesafenin 2 bin 300 metre olması yüzünden bölgeye ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşların da taleplerini göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, çalışmalara yeniden başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni istasyonu gelecek yıl mart ayında tamamlamayı hedefledikleri bildirdi.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Yeni stadyumumuzun, otellerin ve alışveriş merkezleri, kafeterya ve dinlence yerlerinin ihtiyacını gidecek olan bir istasyon yapılması amacıyla BURULAŞ tarafından 2015'te ihale yapılmıştı. Fakat bir süre sonra gerek konuyla alakalı 4 milyon liralık sponsor olan firmanın ödeme ile alakalı bekletmeleri ve beraberinde o dönemdeki ciddi kalemlerdeki artışlardan kaynaklanan sorunlar yüzünden süreç durdurulmuştu. Tabii proje kapsamında aslında yapılan işler vardı. Kuyu, temel ve perde imalatları tamamlandı. Kazı, betonarme imalatlar, prefabrik kiriş imalatı, istasyon ince işleri, istasyon elektromekanik işleri yapılacak. Şu ana kadar yüzde 31'lik bir maddi ilerleme var. Süreci bugün itibarıyla tekrar başlatıyoruz. Allah nasip kısmet ederse de Mart 2021'de bu istasyonu bitirip, hem bölgedeki alışveriş merkezleri hem oteller, stadyum ve dinlence yerlerinin bu konuyla ilgili ihtiyacını gidermiş olacağız. 4 milyonluk sponsorlukla alakalı yeniden taahhütlerini dile getiren ve bu konuyla alakalı irade ortaya koyan Sur Yapı firmasına teşekkür ediyorum."