Son Dakika Haberleri: Bursaray normale döndü
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Bursaray normale döndü

24 dakika önce

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait, Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arızadan dolayı duran Bursaray seferleri yeniden başladı.

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Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait, Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arızadan dolayı duran Bursaray seferleri yeniden başladı. Tüm Bursaray hatlarında ulaşım normal seyrine döndü. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
Türkiye, Bursa, Güncel
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