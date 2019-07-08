Bursaray normale döndü
24 dakika önce
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait, Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arızadan dolayı duran Bursaray seferleri yeniden başladı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait, Bursa
'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arızadan dolayı duran Bursaray seferleri yeniden başladı. Tüm Bursaray hatlarında ulaşım normal seyrine döndü. - BURSA
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