Bursaspor: 0-2 - Son Dakika

Bursaspor: 0-2

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan ÇalışırALTINORDU: Erhan - Yusuf (Dk. 63 Kerim), Sinan, Ravil, Ufuk (Dk. 85 Emre), Oğulcan, Furkan (Dk. 77 Hüseyin Altuğ), Ahmet İlhan (Dk. 85 Oğuzhan), Muzaffer (Dk.

Bursaspor: 0-2, System.String[]

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır

ALTINORDU: Erhan - Yusuf (Dk. 63 Kerim), Sinan, Ravil, Ufuk (Dk. 85 Emre), Oğulcan, Furkan (Dk. 77 Hüseyin Altuğ), Ahmet İlhan (Dk. 85 Oğuzhan), Muzaffer (Dk. 63 Burak), Metehan, HüsamettinBURSASPOR: Ataberk - İsmail Çokçalış, Cüneyt, Aykut, Emirhan, Burak Altıparmak, Recep (Dk. 86 Batuhan), Burak Kapacak (Dk. 72 Ramazan), Ozan İsmail (Dk. 46 Vefa), Özer (Dk. 72 Çağatay), Ali (Dk. 90 Onur)GOLLER: Dk. 58 Emirhan, Dk. 73 Ali (Bursaspor)SARI KARTLAR: Oğulcan, Sinan (Altınordu) - Vefa, Burak Altıparmak (Bursaspor)

TFF  1'inci Lig 2'nci hafta mücadelesinde Altınordu evinde Bursaspor'a 2-0 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Bursaspor'un gollerini 58'inci dakikada Emirhan ve 73'üncü dakikada Ali kaydetti. Bu sonuçla yeşil beyazlı ekip 3 puanla tanışırken, Altınordu ise 3 puanda kaldı.Yabancı futbolcunun yer almadığı müsabakada iki takımdan Altınordu prensip gereği, Bursaspor ise transfer yasağının etkisiyle tamamı yerli oyunculardan oluşan kadrolarıyla mücadele etti.

10'uncu dakikada ev sahibi ekipten Ahmet İlhan'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Furkan sert vurdu, top az farkla yandan dışarı çıktı.29'uncu dakikada Bursaspor atağında sol çizgiye inen Ali'nin yerden ortasında kale önündeki Özer fırsatı değerlendiremedi.38'inci dakikada soldan Ufuk'un ortasında penaltı noktası üzerinde Metehan kafayı çaktı, kaleci Ataberk topu son anda kornere tokatladı. İlk yarı 0-0 sona erdi.58'inci dakikada konuk takım golü buldu. Burak Kapacak'ın topuk pasıyla soldan ceza sahasına giren Emirhan sert vurdu, yan direkten dönen topla yeniden buluşan Emirhan bu kez meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1.67'nci dakikada Altınordu'nun sağdan kazandığı kornerde Burak ceza sahasına kesti. Ravil'in yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Ataberk gole izin vermedi.

73'üncü dakikada Ravil'in hatasında topu kaparak sağdan ceza sahasına giren Ali, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince Bursaspor müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.


- İzmir

Ahmet İlhan, Oğuz Kağan , Bursaspor, Bornova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 21:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor: 0-2 - Son Dakika Spor

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