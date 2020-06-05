Bursaspor 15 günde 4 maça çıkacak

Türkiye Futbol Federasyonu, yeniden TFF 1'inci Lig'e dönüş sürecindeki ilk 4 haftanın maç programını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, yeniden TFF 1'inci Lig'e dönüş sürecindeki ilk 4 haftanın maç programını açıkladı. Buna göre Bursaspor; 15 günlük süreçte 4 maça çıkacak. Bursa temsilcisinin Süper Lig'e dönüş yolundaki son virajı 20 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Saat 17.30'daki randevuda Bursaspor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Akabinde 30'uncu haftanın açılış mücadelesinde yeşil beyazlılar, 26 Haziran Cuma günü saat 20.00'de evinde Adanaspor'u ağırlayacak. Ligin 31'inci hafta mücadelelerinde ise maçlar hafta içi oynanacak. Bursaspor da, 30 Haziran Salı günü saat 20.00'de Giresunspor'a konuk olacak. Aynı haftada Bursaspor'un rakibi bu kez 4 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'deki rakibi Altınordu olacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen ligde Bursaspor, 97 gün sonra sahaya çıkacak. Bursaspor Kulübü'nün, lige hazırlık sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı hazırlık maçı başvurusu reddedilmişti.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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